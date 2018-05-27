РИАМО - 27 мая. Проводится проверка о массовой драке между рабочими в подмосковном Красногорске по факту размещенного в СМИ видео, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Ранее некоторые СМИ разместили видео с дракой между рабочими в подмосковном Красногорске. Участники массовой драки закидывали друг друга камнями и палками, есть пострадавшие. Причиной конфликта стала задержка зарплаты некоторым рабочим на три месяца.

«По факту размещенного видео проводится проверка», - сказал собеседник агентства.

Массовая драка в Красногорске. ВИДЕО>>