РИАМО (КОРОЛЕВ) - 27 мая. Футбольный матч между «Металлистом» из подмосковного Королева и командой «Долгопрудный-2» закончился вничью, игра прошла в рамках седьмого тура первенства России среди команд III дивизиона, сообщается на сайте Федерации футбола Московской области.

Встреча прошла 26 мая на стадионе «Салют» в Долгопрудном. За игрой наблюдали 100 зрителей.

«Матч команд «Долгопрудный-2» и «Металлист» завершился ничьей - 1:1. Голы забивали: у команды из Долгопрудного – Глеб Воронцов, у «Металлиста» - Сергей Харламов. Ворота команды «Долгопрудный-2» защищал Александр Полищук, ФК «Металлист» - Равиль Бедретдинов», – говорится в сообщении.

После семи туров первенства «Металлист» занял промежуточное 13 место в турнирной таблице, имея в своем активе шесть очков. Команда из Королева не может одержать победу в шести матчах подряд.

Следующий матч ФК состоится 2 июня. «Металлист» на своем поле сыграет против команды «Знамя» из Ногинска.