РИАМО - 27 мая. Голливудский актер и музыкант Джонни Депп посетил музей поэта Владимира Маяковского в Москве в преддверии концерта своей группы Hollywood Vampires, сообщается в Instagram-аккаунте организаторов концерта.

«Hollywood Vampires уже в Москве. Это Джонни Депп во время визита в музей Маяковского», - подписали организаторы фотографию актера.

Концерт группы Hollywood Vampires с Джонни Деппом, Элисом Купером и Джо Перри из Aerosmith пройдет 28 мая в столичном «Олимпийском».

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