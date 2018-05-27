РИАМО - 27 мая. Автомобиль Renault Logan врезался в припаркованный грузовик на востоке столицы, в результате ДТП скончался водитель легковой машины, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По его словам, 26 мая в ОМВД от граждан поступило сообщение о ДТП по адресу: улица Кусковская, дом 16.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 26 мая в 06:55 по указанному адресу мужчина 1936 года рождения, управляя своим автомобилем Renault Logan, не справился с управлением, совершил столкновение с припаркованной у края проезжей части автомашиной MAN с полуприцепом. Водитель Renault скончался на месте», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что по данному факту следователи проводят проверку.

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