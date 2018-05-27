РИАМО - 27 мая. Тело неизвестного мужчины обнаружили у дома на улице 50 лет Октября в подмосковном Клину, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Двадцать шестого мая в 13:00 с торца дома на улице 50 лет Октября в Клину без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины славянской внешности 45-50 лет», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту следователи проводят проверку.

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