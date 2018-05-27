РИАМО - 27 мая. Здание на Новинском бульваре в столице передали фонду помощи детям «Обнаженные сердца» в безвозмездное пользование на десять лет, говорится в сообщении пресс-службы фонда.

«Мэр Москвы передал фонду помощи детям «Обнаженные сердца» здание в центре города в безвозмездное пользование сроком на десять лет. В «Доме с флигелем», который находится по адресу: Новинский бульвар, 25-27, строения 8 и 10, разместится центр ранней помощи для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС)», - говорится в сообщении.

Общая площадь помещений, переданных фонду, составила 859 квадратных метров. Также в здании разместят обучающий центр для специалистов - педагогов, логопедов, эрготерапевтов. Все занятия в центре будут проводиться бесплатно.

По словам основателя фонда «Обнаженные сердца» Натальи Водяновой, фонд уже помог шести московским городским психолого-педагогическим центрам внедрить эффективные программы помощи дошкольникам с расстройствами аутистического спектра.

«А теперь у нас будет отдельная образовательная база, где еще больше специалистов из Москвы и других городов России смогут проходить стажировки, обучаться современным программам помощи, сразу же применять новые навыки, поработав с детьми в центре, а затем уже внедрять в свою ежедневную работу методы помощи с доказанной эффективностью», - добавила Водянова.

Новый центр планируют открыть для детей и педагогов в сентябре 2019 года. За десять лет программы помощи фонда охватят около 10 тысяч семей с особыми детьми, специалистов и педагогов в Москве и за ее пределами.