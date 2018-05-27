РИАМО - 27 мая. Пассажирский автобус и легковой автомобиль столкнулись на севере столицы, в аварии никто не пострадал, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«В 08:30 поступило сообщение о ДТП с участием пассажирского автобуса на Петровско-Разумовской аллее. Автобус столкнулся с легковушкой, транспортные средства получили незначительные повреждения», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате дорожной аварии никто не пострадал.

Как уточнил РИАМО сотрудник пресс-службы ГУП «Мосгортранс», данный автобус не относится к предприятию.