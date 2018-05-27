РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 мая В подмосковных Люберцах определили победителей открытого первенства ЦФО по борьбе самбо среди юношей и девушек 2006-2007 годов рождения, в общекомандном зачете первой стала сборная Московской области, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В соревнованиях во дворце спорта «Триумф» приняли участие 140 спортсменов из 12 регионов России. Открыл соревнования глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий, который вручил памятный подарок тренеру люберецкой федерации самбо Алексею Шкорову, накануне ставшему победителем Кубка президента РФ.

«Соревнования получились по-юношески бескомпромиссными. Никто не хотел быть в числе проигравших, но законы спорта таковы, что победить должен сильнейший. Сильнейшей в этот день стала сборная команда Московской области, которая выиграла общекомандный зачет с большим отрывом, на второй ступени - сборная Тульской области, а третьими стали спортсмены из Москвы», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в награждении победителей и призеров соревнований принял участие заслуженный мастер спорта по самбо, чемпион мира и Европы Денис Давыдов.

«Отдельных слов заслуживает выступление люберецких спортсменов в первенстве. В составе сборной Московской области было семь люберчан, из которых трое стали бронзовыми призерами: Анастасия Маслова, Ваган Мираджанян, Денис Пухов, а Алина Кшесинская победила в весовой категории до 34 килограммов среди девушек», - уточнил глава муниципалитета.