РИАМО - 27 мая. В Московском академическом Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко в воскресенье впервые пройдет открытый балетный класс, на котором покажут из чего состоит ежедневная тренировка танцовщика, сообщается на сайте МАМТ.

«Проект «Студия» Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко приглашает на открытый балетный класс на основной сцене театра. Мы продолжаем открывать зрителю секреты театральной кухни. 27 мая впервые пройдет уникальное событие – открытый балетный класс», - говорится в сообщении.

Зрители увидят, как начинают день все балетные артисты мира – с балетного урока, и из чего состоит ежедневный тренаж – залог поддержания формы танцовщика. В открытом классе примут участие артисты балетной труппы театра.

Перед началом художественный руководитель балетной труппы Лоран Илер объяснит, что представляет из себя урок – из каких частей он состоит и почему его нельзя пропускать. Класс проведет народная артистка СССР, педагог-репетитор Маргарита Дроздова.

«Мы хотим рассказать, что составляет структуру класса, и показать ту работу, которая ежедневно необходима телу танцовщика. Без класса невозможно представить нашу жизнь. Балетный урок – это первооснова, словарь и грамматика языка танца. Каждый день мы проходим весь алфавит движений, чтобы на сцене суметь рассказать зрителю историю, которую он поймет и которая его тронет», - сказал Илер.