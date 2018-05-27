РИАМО - 27 мая. Несовершеннолетний мальчик погиб, перебегая железную дорогу в неположенном месте, в районе станции «Чехов» в Московской области, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы Управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

«По предварительной информации, электропоездом на станции «Чехов» смертельно травмирован несовершеннолетний. Переход в неустановленном месте», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту проводится проверка.