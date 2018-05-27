РИАМО - 27 мая. Артиллерийский снаряд и минометную мину времен Великой Отечественной войны нашли в двух населенных пунктах городского округа Дмитров Подмосковья, уничтожение боеприпасов запланировано на 28 мая, сообщается в воскресенье на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Один из боеприпасов обнаружили на строительной площадке между селом Белый Раст и деревней Кузяево.

«Двадцать шестого мая в 16:50 от диспетчера городского округа Дмитров поступило сообщение, что при проведении земельных работ был обнаружен 152-миллиметровый артиллерийский снаряд времен ВОВ. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», - говорится в сообщении.

Второй боеприпас был обнаружен в тот же день в лесополосе в районе деревни Клусово сельского поселения Синьковское.

«В 21:25 от диспетчера городского округа Дмитров поступило сообщение об обнаружении минометной мины времен ВОВ. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», - добавляется на сайте.

На местах обнаружения снарядов была выставлена охрана силами ОВД городского округа Дмитров, также поданы заявки на изъятие и уничтожение боеприпасов в Военный комиссариат Московской области. Работы запланированы на 28 мая.