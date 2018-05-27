РИАМО - 27 мая. Около 20 возгораний зарегистрировано на территории Московской области за прошедшие сутки, для их тушения привлекли более 150 человек, сообщается в воскресенье на сайте Главного управления МЧС России по региону.

«Количество пожаров - 17. Спасено пять человек. От Главного управления МЧС России по Московской области на техногенные пожары привлекались 151 человек и 43 единицы техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 19 раз, при этом были спасены 22 человека.Происшествий на водных бассейнах не было.

Также за сутки зарегистрировано пять очагов горения сухой травы на общей площади около 0,03 гектара, с нарастающим итогом порядка 2,4 тысячи очагов горения травы на общей площади более 29,3 гектара.

«Двадцать седьмого мая на всей территории субъекта прогнозируется III класс пожарной опасности. За прошедшие сутки на территории Московской области очагов природных пожаров не зарегистрировано», - заключается в публикации.