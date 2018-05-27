РИАМО - 27 мая. Ветреная погода без осадков ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье, воздух днем прогреется до плюс 25 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем в Московском регионе сохранится антициклональный характер погоды, вечером будет сказываться влияние холодного фронта с севера. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Воздух в столице прогреется до 22-24 градусов, в Подмосковье - до 20-25 градусов тепла», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление в середине дня составит 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 40%. Ветер западный, во второй половине дня его порывы будут достигать 12-15 метров в секунду.

В Московском регионе ожидается вполне комфортная погода, содержание кислорода в воздухе в пределах нормы, что благоприятно для людей с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата, хронической кислородной недостаточностью и бронхо-легочными заболеваниями.

«Однако, повышенный фон атмосферного давления может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями сердца и сосудов. У них возможны головные боли, боли в области сердца, приступы мигрени и ее усиление», - предупреждают синоптики.

Специалисты рекомендуют держать под рукой необходимые медикаментозные препараты, назначенные лечащим врачом и постараться не пренебрегать прогулками на свежем воздухе. В воскресенье геомагнитный фон спокойный.