РИАМО - 27 мая. В России в воскресенье отмечается Общероссийский день библиотек, в Подмосковье в этот день состоятся различные интересные мероприятия: выставки, уроки по работе с электронными каталогами, мастер-классы, концерты, спортивные состязания и ряд других интересных событий, говорится в сообщении министерства культуры Московской области.

«27 мая отмечается Общероссийский день библиотек, который подмосковные библиотеки отметят рядом мероприятий. Так, молодежное культурное сообщество Московской областной государственной научной библиотеки имени Н.К. Крупской проведет 26 мая в городе Королев «Библиопикник» – городской праздник книг и литературы», - отмечается в сообщении.

Центральная районная библиотека имени В.В. Розанова МУК «Сергиево-Посадская центральная районная межпоселенческая библиотека» разбила праздничную программу на два дня. 25 мая в парке культуры и отдыха «Скитские пруды» откроется спортивная площадка «Библиобол», пройдут мастер-классы, выставка книг и журналов «Читаем вместе», выступят детские творческие коллективы, будут оборудованы зона буккроссинга и фотозона. 27 мая гостей праздника ждут библиотечный квест «Поймай букемона», фотосессия с книгой, урок-практикум по работе с электронными каталогами, экскурсия, акция «Как пройти в библиотеку».

МБУК «Центральная библиотечная система имени А. Белого» 27 мая представит необычную выставку «Подарок библиотекарю, или что оставляют читатели в книгах». Деньги, кредитные карты, проездные билеты – иногда среди страниц сданной в библиотеку книги обнаруживают самые необычные предметы.

Раменская межпоселенческая библиотека 26 мая пригласит на большую праздничную программу «Всей семьей в библиотеку», а Центральная библиотека городского округа Егорьевск – на мотопробег по сельским библиотекам городского округа с развлекательной программой в каждой из них и костюмированный праздник книги «Я люблю читать» в парке «200 лет Егорьевску». В программе: буккроссинг, викторины, спортивные игры, конкурсы, музыкальные номера, мастер-классы, «Свободный микрофон».

«Современная библиотека – это не только программное обеспечение, электронный каталог, но и уютное пространство, где можно комфортно и приятно провести время с друзьями за играми, чтением или просто за чашечкой кофе. Это место, где регулярно проходят выставки, лекции, семинары, мастер-классы, концерты и встречи», – сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.

В Московской области насчитывается 1038 библиотек, в которых записаны 1,8 миллиона читателей. Консолидированный книжный фонд государственных и муниципальных библиотек составляет более 23 миллионов книг. На комплектование книжного фонда из бюджетов разного уровня в 2018 году направлено 181,6 миллиона рублей.