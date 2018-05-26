РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мая. На территории недостроенного жилого комплекса «Ренессанс» в Подольске произошло возгорание, которое ликвидировали пожарные, сообщил в субботу «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

По словам одного из жителей округа, в субботу в районе 19:00 на улице Красногвардейский бульвар на территории недостроенного жилого комплекса «Ренессанс» произошло возгорание.

«На данный момент сотрудники пожарной охраны возгорание на территории недостроенного жилого комплекса ликвидировали. В результате пожара никто не пострадал», - сказал собеседник портала.

Очевидец добавил, что загорелась на территории недостроя будка и, вероятнее всего, ее подожгли подростки.