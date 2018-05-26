РИАМО – 26 мая. На суде в Москве огласили ущерб, нанесенный Третьяковской галерее мужчиной, который повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван», сумма превысила полмиллиона рублей, сообщает в субботу «Интерфакс».

В 20:55 25 мая во время обхода постоянной экспозиции Третьяковской галереи мужчина из числа последних посетителей музея прорвался в уже пустой зал Ильи Репина сквозь группу сотрудников. Вандал нанес по застекленному полотну картины «Иван Грозный и сын его Иван…» несколько ударов металлической стойкой ограждения. Холст прорван в трех местах. От падения стекла сильно пострадала рама. Картина изъята из постоянной экспозиции.

«Из представленных в суд материалов следует, что ущерб, нанесенный Третьяковской галерее, составляет более 500 тысяч рублей», - сказал судья на заседании по рассмотрению ходатайства дознания об аресте подозреваемого.

В субботу Замоскворецкий суд Москвы решил продлить на 72 часа срок задержания мужчины, задержанного в Третьяковской галерее, предоставив защите возможность собрать характеризующие его материалы. Ходатайство об аресте подозреваемого - Игоря Подпорина - будет рассмотрено во вторник, 29 мая.

В отношении Подпорина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия).