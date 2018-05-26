РИАМО - 26 мая. В больницу Москвы доставили с ножевым ранением мужчину, пострадавшего в ходе ограбления, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

В службу «02» от граждан поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: Калужская площадь, дом 1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу обнаружен неработающий 1990 года рождения, который нарядом скорой медицинской помощи с множественными резаными ранами, в состоянии шока доставлен в больницу, госпитализирован», - сказал собеседник агентства.

Со слов пострадавшего, неизвестный, угрожая ему предметом, похожим на нож, нанес ему ранения, открыто похитил сотовый телефон, скрылся. Материальный ущерб составил около 56 тысяч рублей.

После чего полиция задержала уроженца Волгоградской области, бомжа, который был изобличен в совершении преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело.