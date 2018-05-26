РИАМО - 26 мая. Мотосезон – 2018 официально открыли в Химках, более 300 мотоциклистов стартовали от стадиона «Арена Химки» и проследовали по центральным улицам города, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В колонне были разные марки мотоциклов, в том числе и кастомы — транспортные средства, изготовленные в единственном экземпляре. Возглавил колонну руководитель муниципалитета Дмитрий Волошин.

«Колонна из порядка 300 участников, 150 мотоциклов стартовала от стадиона «Арена Химки». Далее мотоциклисты проследовали до храма Святых Апостолов Петра и Павла, где традиционно мотоциклисты получили благословение от настоятеля храма», - говорится в сообщении.

Присоединился к участникам мотопробега в Химках руководитель администрации подмосковной Истры Андрей Дунаев. Завершился мотопробег грандиозным представлением с моторюками от участников местного отделения «Ночные волки».

Местное отделение клуба «Ночные волки» выступает организатором мотопробега уже четвертый год подряд, ровно столько существует клуб в городском округе.