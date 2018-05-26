РИАМО - 26 мая. В больницу Москвы доставил выпившего мужчину с ушибом головного мозга, полиция выяснила, что его в ходе ссоры избил неизвестный, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

В службу «02» из медицинское учреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним 24 мая в 03:38 нарядом скорой медпомощи из квартиры по адресу: улица 4-я Парковая, с ушибом головного мозга в состоянии алкогольного опьянения неизвестного мужчины, который был госпитализирован.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный, находясь в квартире по указанному адресу, в результате внезапно возникших личных неприязненных отношений, в ссоре, причинил телесные повреждения пострадавшему, скрылся», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело.