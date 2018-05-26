РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мая. В доме культуры имени Карла Маркса в Подольске 15 июня состоится бесплатный показ мультфильма «Геркулес», посмотреть который смогут все жалеющие, сообщается на сайте ДК.

«Жители Подольска смогут посмотреть в ДК имени Карла Маркса 15 июня мультфильм «Геркулес», вышедший в прокат в конце 90-х годов. Недавно рожденного ребенка богов Зевса и Геры пытаются отравить служители злого Аида – повелителя царства мертвых. Но малыш выживает и попадает к приемным родителям. Вскоре Геркулес вырастает и отправляется навстречу приключениям», - говорится в сообщении.

Начнется показ мультфильма в 12:00 по адресу: улица Большая Зеленовская, дом №50. Вход свободный.