РИАМО - 26 мая. Порядка 3 миллиардов рублей планируют власти Москвы ежегодно выделять на рекультивацию подмосковных мусорных полигонов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В интервью телеканалу РБК мэр отметил, что проблема подмосковных свалок или полигонов – это проблема Москвы, потому что в большей степени туда транспортируется московский мусор. Эта проблема накапливалась огромное количество лет, естественно, что ее рано или поздно надо решать. Причем решать очень серьезными, иногда даже радикальными мерами.

«Считаю, что из Москвы объем отходов, который транспортируется в другие регионы, должен уменьшаться. Раздельный сбор мусора должен вводиться постепенно, эффективная сортировка и, конечно, рекультивироваться те свалки, которые накапливались годами в Московской области. Поэтому мы с Андреем Юрьевичем (Воробьевым - губернатором Московской области - ред.) подписали соглашение. Москва будет финансировать ежегодно от 3 миллиардов рублей для оказания Московской области по рекультивации существующих свалок», - сказал Собянин.

Мэр отметил, что в течение года-двух максимум совместными усилиями с Московской областью будет приведена близкая к экологической катастрофе ситуация в нормальное русло.