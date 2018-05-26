РИАМО - 26 мая. Уху из легендарных дальневосточных сардин иваси, которую приготовил шеф-повар и участник многочисленных кулинарных телепередач Сергей Синицын в рамках фестиваля «Рыбная неделя» в Москве, попробовали все желающие, всего было съедено свыше 500 порций, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

«Традиционное гастрономическое шоу фестиваля «Рыбная неделя» - Большая уха – вновь собрало сотни зрителей! 26 мая на фестивальной площадке на площади Революции шеф-повар и участник многочисленных кулинарных телепередач Сергей Синицын провел мастер-класс по приготовлению ухи из легендарных дальневосточных сардин иваси. Супом – а его получилось порядка 100 литров! – угостили всех желающих. Всего гости фестиваля съели более 500 порций ухи. Мероприятие было организовано совместно с компанией-производителем рыбных консервов «Доброфлот» и «Радио Дача»», - говорится в сообщении.

За праздничное настроение отвечал ведущий «Радио Дача» Денис Чудаев, а чтобы посетители точно не заскучали – для них провели тематическую «рыбную» викторину! Не обошлось на мастер-классе и без звездных гостей: на фестиваль заглянул актер Владимир Сычев, известный зрителям по десяткам фильмов и сериалов, среди которых – «Папины дочки» и «Физрук».

Большую уху готовят на всех фестивалях «Рыбная неделя». К примеру, весной 2016 года на фестивале этот суп варили из краба-стригуна и нерки. А осенью того же года - из ската.

В этом году главным ингредиентом ухи стала знаменитая сардина иваси! Иваси — чемпионка среди рыб по содержанию полезных жирных кислот Омега-3. Кроме того в дальневосточной сардине содержится много витаминов, минералов и белка. Ну, а рыбий жир, которым богата иваси, помогает работе сердца и мозга.

Почти четверть века эту рыбу невозможно было найти в продаже: масштабный промысел иваси прекратился в 1992 году – и только в 2016 году компания «Доброфлот» возобновила ее вылов. Эта вкуснейшая рыба требует почти моментальной обработки – поэтому консервы и пресервы из нее делают прямо в море, на плавучем заводе «Всеволод Сибирцев».

Фестиваль «Рыбная неделя» завершится 27 мая. Успейте попробовать необычные блюда из рыбы и морепродуктов, которые специально для фестиваля придумали порядка 30 московских рестораторов! К примеру, на площадках предлагают отведать шаверму с корюшкой, фиш-энд-чипс с треской, суп буйабес, мидии под разнообразными соусами и краба на гриле.