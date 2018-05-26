РИАМО - 26 мая. В рамках подготовки к чемпионату мира – 2018 ГУ МЧС России по Московской области провело более 120 тренировок и учений и готово к обеспечению безопасности Подмосковья, сообщается на сайте регионального ведомства.

«На территории Московской области проведение матчей не запланировано, однако в единый перечень объектов инфраструктуры чемпионата включены 24 объекта, расположенных на территории Подмосковья. На каждом из них для обеспечения пожарной безопасности будут нести дежурство сотрудники МЧС России», - говорится в сообщении.

Это, прежде всего, объекты транспорта, куда будут прибывать участники чемпионата и многочисленные болельщики, гостиницы, где они будут жить, тренировочные площадки, а также Международный вещательный центр.

«Главным управлением разработан план реализации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в период подготовки и проведения чемпионата, уточнен состав группировки территориальной и функциональной подсистем РСЧС, организовано проведение пожарно-тактических занятий и учений на всех объектах инфраструктуры, задействованных при проведении ЧМ-2018», - добавляется на сайте.

Совместно с ГУ МВД России по Московской области проведены проверки текущего состояния и хода работ по устранению недостатков в технической укрепленности, антитеррористической защищенности и пожарной безопасности объектов, задействованных в период проведения ЧМ-2018.

«В целях отработки взаимодействия между дежурными силами МЧС России и другими подсистемами РСЧС на объектах инфраструктуры чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года проведено 92 тренировочных пожарно-тактических занятий, семь пожарно-тактических учений, три командно-штабных учения, два тактико-специальных учения и 21 комплексная тренировка», - уточняется в материале.

Особое внимание уделено вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций на задействованных объектах. Сотрудниками управления надзорной деятельности и профилактической работы в отношении указанных объектов проведено семь плановых и 16 внеплановых проверок, а также принято участие в 56 комиссионных проверках совместно с органами прокуратуры и полиции.

В настоящее время на девяти объектах имеются 237 нарушений требований пожарной безопасности. По результатам проведенных проверок к административной ответственности привлечено 19 должностных и девять юридических лиц.

«Десять протоколов об административных правонарушениях направлены по подведомственности в судебные участки мировых судей судебных районов Московской области для принятия соответствующих решений. По результатам рассмотрений административных дел лица, в отношении которых составлены протоколы, привлечены к административной ответственности в виде штрафа», - отмечается на сайте.

Для обеспечения безопасности спортивных мероприятий произведен предварительный расчет группировки сил и средств. Состав группировки насчитывает 4,65 тысячи человек и более тысячи единиц техники. Дополнительно возможно привлечение добровольных пожарных общей численностью почти 23 тысячи человек. Для участия в поисковых мероприятиях организовано взаимодействие с добровольческой организацией ДПО «Лиза Алерт».

«Силы и средства Главного управления и Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, к обеспечению пожарной безопасности на объектах инфраструктуры расположенных на территории Московской области в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года готовы», - заключается на сайте.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия первый раз в истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».