РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 мая. В субботу в Горенском лесопарке рядом с кварталом «Изумрудный» в Балашихе убрали более восьми кубометров мусора, сообщил исполняющий обязанности начальника территориального отдела по северной Балашихе администрации горокруга Сергей Кудрявцев.

Во всех лесопарках Балашихи 26 мая прошли субботники. На уборку Горенского лесопарка со стороны квартала «Изумрудный» вышли сотрудники территориального отдела по северной Балашихе вместе с заместителем главы администрации горокруга Дмитрием Варнавским, а также представители управляющей компании «Жилсервис» и жители квартала.

«Во время субботника собрали более восьми кубов мусора и веток. При входе в парк был организован пункт выдачи мешков и перчаток, в течение дня жители могли присоединиться к уборке», - сказал Кудрявцев.

В соответствии с планом-графиком, утвержденным главой Балашихи Сергеем Юровым, субботники в лесопарках будут проходить ежемесячно до октября. Жителей городского округа также приглашают присоединиться к наведению порядка.