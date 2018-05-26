РИАМО – 26 мая. На базе клинического центра Первого московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова откроется Федеральный центр паллиативной помощи в 2018 году, специалистов для центра уже обучают, сообщает в субботу ТАСС.

«В этом году мы откроем Федеральный центр паллиативной медицины в рамках нашего клинического центра, и уже сейчас есть специалисты, которых мы готовим по этому направлению. Думаю, что оно будет становиться все более и более важным, и нужным с учетом самих особенностей наших пациентов, в том числе онкологических, но в целом для нас оно не новое», - сказал ректор вуза Петр Глыбочко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В этом году ПМЭФ продлится с 24 по 26 мая. Главной темой форума стало создание экономики доверия.