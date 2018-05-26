РИАМО - 26 мая. В Одинцовском районе прошла Всероссийская акция «Ходи, Россия! Ходи, Подмосковье!», направленная на популяризацию спорта, здорового образа жизни, а также скандинавской ходьбы, мероприятие проводилось при поддержке правительства Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

В церемонии открытия фестиваля приняли участие министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, министр социального развития региона Ирина Фаевская, первый заместитель председателя Мособлдумы Лариса Лазутина, депутат Мособлдумы Ирина Слуцкая, представители администрации Одинцовского района.

«Всем знакома фраза: «Движение - это жизнь». Постоянная физическая активность позволяет человеку оставаться в хорошей форме, сохранять здоровье и улучшать общее состояние организма. И такие акции, как «Ходи Россия! Ходи, Подмосковье!», мотивируют людей, вдохновляют их заниматься спортом и увеличивают число приверженцев здорового образа жизни», - сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Он также отметил, что в 2017 году в Московской области провели исследование, которое доказало, что занятия скандинавской ходьбой помогают в физической реабилитации больных сахарным диабетом 2 типа.

«Занятия скандинавской ходьбой позволили участникам исследования улучшить показатели липидного обмена, состояние сердечно-сосудистой системы, снизить массу тела. Уверен, что в перспективе такая физическая нагрузка станет неотъемлемым элементом медицинской помощи больным сахарным диабетом 2 типа», - заключил Марков.

Акция «Ходи Россия! Ходи, Подмосковье!» прошла 26 мая в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. В программу мероприятия вошли мастер-классы по скандинавской ходьбе от известных спортсменов и инструкторов, интерактивные лекции медицинских специалистов, диагностика организма, массовый проход по маршруту фестиваля, концерт известных исполнителей.