РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мая. В субботу вечером в центре Подольска образовалась пробка длиной около 2 километров, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, в субботу на 18:15, в центре Подольска образовалась пробка длиной около 2 километров. Движение затруднено от поворота с улицы Карла Маркса на проспект Ленина, до поворота на Индустриальную улицу с Большой Серпуховской. На данном участке автодороги произошло ДТП, средняя скорость движения составляет от 10 до 20 километров в час.

Помимо этого, пробки образовались на улицах Кирова, Ватутина, Чехова, Комсомольская, Революционный проспект и других.