РИАМО – 26 мая. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжать общественный и гражданский контроль за работой правительства, сообщает в субботу Газета.ru.

«Вы должны также подавать пример конструктивного сотрудничества со структурами гражданского общества, с политическими партиями, в том числе и с Общероссийским народным фронтом как одной из наиболее массовых общественных организаций», — сказал Путин на встрече с членами нового кабмина.

По его словам, активисты ОНФ накопили большой опыт контроля за реализацией майских указов 2012 года.

Ранее Путин заявил, что новый состав правительства должен проявлять инициативу и не ссылаться на обстоятельства, мешающие выполнению поставленных задач.