РИАМО – 26 мая. Игрок сборной России по футболу Александр Самедов рассказал, чем он любит заниматься в свободное время, сообщает в субботу Газета.ru.

«Как-то мы с Артемом Дзюбой играли в PlayStation и я зацепился в НХЛ: вел 2:0, но в итоге проиграл. Вообще, я лучше сериал посмотрю. Как раз Дзюба мне посоветовал «Однажды ночью» от HBO. Там пакистанец якобы убивает девушку — запутанная история. Остановился на восьмой серии. До этого досмотрел пятый сезон «Викингов». Но вне конкуренции – «Игра престолов», — подчеркнул Самедов.

Сборная России сыграет в матче-открытии чемпионата мира против Саудовской Аравии.

Ранее на сайте издания сообщалось, что нападающий национальной команды Федор Смолов вернулся в общую группу сборной России.