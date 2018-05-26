РИАМО - 26 мая. В ходе внезапно возникших личных неприязненных отношений мужчина нанес своему оппоненту несколько ножевых ранений на юге столицы, пострадавшего госпитализировали, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По его словам, 24 мая в 17:25 в службу «02» от граждан проступило сообщение о ножевом ранении по адресу: улица Чертановская, дом №30, корпус 1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу с ножевыми ранениями был обнаружен безработный мужчина 1971 года рождения, который нарядом скорой помощи доставлен в медучреждение, после оказания медпомощи от госпитализации отказался», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что 24 мая в 17:35 на улице Чертановская сотрудниками полиции задержан безработный мужчина 1978 года рождения, который изобличен в том, что 24 мая примерно в 17:20 по адресу: улица Чертановская, дом №30, корпус 1, в результате внезапно возникших личных неприязненных отношений, в ссоре, ножом нанес указанные ранения пострадавшему.

По данному факту возбуждено уголовно дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Задержанному избрана мера пресечение - подписка о невыезде, заключил представитель пресс-службы.