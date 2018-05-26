РИАМО - 26 мая. Президент России Владимир Путин рассказал на встрече с членами кабмина, что новый состав правительства должен проявлять инициативу и не ссылаться на обстоятельства, мешающие выполнению поставленных задач, сообщает Газета.ru.

«Вы должны проявлять инициативу, находить нестандартные подходы, утверждать современный стиль управления. Здесь будут решаться ключевые вопросы прорывного развития России», - сказал Путин.

Он отметил, кабмин не может искать оправдания для некачественного выполнения поставленных перед ним задач.

«Не должно и не может быть никаких ссылок на какие-то ни было обстоятельства, которые помешают вам выполнить эту работу качественно, на высоком уровне и в поставленные сроки», - уточнил президент.

18 мая президент России Владимир Путин утвердил состав нового кабинета министров.