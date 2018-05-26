РИАМО - 26 мая. Двое грабителей избили прохожего в центре столицы и отняли у него телефон, ювелирные изделия и деньги, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«Двадцать пятого мая в 21:00 в ОМВД от безработного 1992 года рождения поступило заявление о том, что 23 мая в 10:00 по адресу: Большой Власьевский переулок, дом 14, строение 2, двое неизвестных нанесли ему побои, угрожая осколком стекла, открыто похитили сотовый телефон, два золотых кольца, золотой браслет, 2 тысячи рублей, скрылись», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что материальный ущерб составил около 75 тысяч рублей. Заявитель ранее в ОМВД не обращался в связи с плохим самочувствием.

По его словам, 25 мая пострадавший с ушибами мягких тканей головы и шеи обратился в медучреждение, после оказания помощи был отпущен.