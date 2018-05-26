РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мая. В поселке Быково подмосковного Подольска планируют потратить свыше 3 миллионов рублей на благоустройство двора на улице Московской, сообщается на сайте госзакупок.

По данным технического задания, опубликованного на сайте, МКУ «Центр торгов» опубликовало закупку на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовой территории по адресу: городской округ Подольск, поселок Быково, улица Московская, дом №4. Начальная (максимальная) цена контракта - 3 140 139 рублей. Подрядная организация определится по итогам аукциона в электронной форме 18 июня 2018 года. Источник финансирования - бюджет округа.

Согласно заданию, во дворе на Московской улице появится детская игровая площадка с покрытием. Подрядчик должен будет установить игровой комплекс, турники, лавки, карусель, песочницу, а также информационный стенд, урны, пешеходную дорожку и многое другое. Завершить работы необходимо будет в течение 10 дней после заключения контракта.