РИАМО - 26 мая. В подмосковном Зарайске в субботу прошел полумарафон «ЗаRUNск», в нем приняли участие более 1,5 тысяч спортсменов, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В субботу в Зарайске впервые прошел полумарафон. Для спортсменов были доступны три трассы: 5, 10 и 21,1 километра.

«У стен Зарайского кремля собрались более 1,5 тыяч человек. Маршрут забега «ЗаRUNск» проходил по самым живописным местам города. Атлеты бежали мимо памятников архитектуры, 29-метровой водонапорной башни, церкви Илии Пророка XVIII века, знаменитых торговых рядов – местный Гостиный двор, и, конечно, древнего кремля», - говорится в сообщении.

Перед массовым стартом для участников провел разминку чемпион российских и международных соревнований по Men’s Physique Артур Шайбаков.

Для участников и гостей мероприятия администрация Зарайска организовала серию экскурсий: по экспозициям музея в здании Присутственных мест на территории кремля, подъем на галерею крепости и в дом-музей первой женщины-скульптора, ученицы Родена - Анны Голубкиной.

Каждый спортсмен получил стартовый пакет от партнеров мероприятия: футболка, спортивный батончик, энергетический напиток и вода. Также все, кто финишировал, был награжден памятной медалью «ЗаRUNск».

Среди участников забега была российская конькобежка, бронзовый призер Олимпийских игр Екатерина Лобышева.

«Это отличное мероприятие, огромная концентрация позитива. Идея провести забег по историческим местам - это замечательная инициатива организаторов. Это не только спортивное мероприятие, у участников есть прекрасная возможность просвещаться, знакомиться с историей Подмосковья», - отметила Лобышева.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков подчеркнул, что полумарафон в Зарайске – это первый забег такого масштаба для жителей города и пилотный проект. Он отметил, что мероприятие прошло удачно и на самом высоком уровне, что говорит о перспективах его продолжения и в дальнейшем.

«Отдельно хочу поблагодарить всех наших подмосковных спортсменов, которые поддержали «ЗаRUNск. Очень важно, чтобы такие лидеры общественного мнения, как Александр Легков, Мария Ласицкене, Ольга Брусникина, Алена Заварзина, Екатерина Лобышева рассказывали о таких ярких мероприятиях, проводимых в нашем регионе. Ведь мы нацелены на развитие спортивного туризма в Московской области - как среди россиян, так и зарубежных гостей», - добавил министр.

Еще один почетный гость мероприятия – ультрамарафонист, член «Русского географического общества» Александр Капер приготовил особую программу для атлетов: экскурсия по живописному маршруту «ЗаRUNска» во время забега.