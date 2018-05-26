РИАМО - 26 мая. Грабитель воспользовался незапертой дверью в одной из квартир дома на улице Покрышкина в Москве и украл из помещения ювелирные изделия на общую сумму около 1,2 миллиона рублей, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

По его словам, 23 мая в службу «02» от безработной женщины 1974 года рождения поступило сообщение о краже из квартиры по месту жительства на улице Покрышкина.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 23 мая с 07:30 до 18:50 неизвестный, воспользовавшись незапертой дверью, вошел в указанную квартиру и совершил кражу ювелирных изделий. Материальный ущерб составил около 1,2 миллиона рублей», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что 25 мая сотрудниками отдела уголовного розыска ОМВД в ходе работы с ранее задержанными неработающими мужчинами 1988 и 1987 годов рождения, они были изобличены в совершении указанного преступления.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража», заключил представитель пресс-службы.