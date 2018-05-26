РИАМО - 26 мая. Правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, согласно которому расходы Пенсионного фонда будут увеличены более чем на 92 миллиарда рублей, сообщает Газета.ru.

«Законопроектом предусматривается корректировка основных параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год с учетом итогов социально-экономического развития в 2017 году, результатов исполнения бюджета Фонда за 2017 год и ожидаемого исполнения бюджета Фонда в 2018 году», - говорится в документе.

Объем расходов Пенсионного фонда вырастет на 92,2 миллиарда рублей. Рост расходов возможен из-за наличия остатков средств, которые образовались по результатам исполнения бюджета Фонда за 2017 год.