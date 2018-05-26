РИАМО - 26 мая. Президент России Владимир Путин впервые обратился к новым членам правительства России, он пожелал им энергии и здоровья для реализации масштабной работы, сообщает Газета.ru.

«Работа предстоит большая, содержательная и очень интересная. Я желаю вам сил, энергии, здоровья, чтобы всем хватило на эту масштабную работу, и успеха», - заявил Путин.

18 мая президент России Владимир Путин утвердил состав нового кабинета министров.



В частности, Антона Силуанова на пост первого вице-премьера и министра финансов; Ольгу Голодец на пост вице-премьера по спорту и культуре; Татьяну Голикову – вице-премьером по соцблоку; Виталия Мутко – вице-премьером, курирующим строительную отрасль.



