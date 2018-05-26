РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мая. Команда «Вольница» победила в финальном турнире по волейболу Кубка юной лиги среди женщин, который проводился в микрорайоне Климовск Подольска в субботу, сообщил «РИАМО в Подольске» вице-президент регионального общественного движения «Вольница» Максим Круглов.

Турнир по волейболу на Кубок юной лиги среди женщин проводился в Подольске с 1 октября по 1 мая. В субботу состоялся финал турнира, в котором приняли участие сильнейшие команды округа.

«Сегодня (26 мая - ред.) в микрорайоне Климовск в универсальном спортивном центре «Юность» состоялся финал турнира на Кубок юной лиги среди женщин. По итогам спортивного мероприятия первое место заняла команда «Вольница», второе – команда «Водоканал», а третье – команда «Подольчанка»», - сказал Круглов.

Он отметил, что «Вольница» победила и по итогам регулярного чемпионата среди женщин юной лиги. Всего в субботнем турнире приняли участие шесть команд.