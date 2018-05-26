РИАМО - 26 мая. В июне начнутся работы по благоустройству 13 гектаров дендропарка в подмосковной Ивантеевке, на территории будут вырублены сухостойные деревья и убран бурелом, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.

В конце апреля специалисты ФГУ «Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства» (Рослезхоз) провели детальное обследование 13 гектаров территории дендропарка и выявили погибшие, заболевшие и аварийные деревья.

«1 300 деревьев, отнесенных к категории сухостоя, бурелома или ветровала, будут вырублены и вывезены с территории дендропарка Ивантеевского лесопитомника. <…> Работу по расчистке планируется начать уже в июне», - говорится в сообщении.

Работы на территории дендропарка будут выполнены в санитарных и противопожарных целях.

«В Подмосковье с начала мая объявлен пожароопасный сезон, а сухостой на территории в десяток гектаров может послужить реальной опасностью для городского округа и его жителей, также как и ветровал, который угрожает падением при сильном ветре», - отметил министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.

Также на территории был обнаружен опасный вредитель - жук уссурийского полиграфа, который вызывает усыхание пихт, и если не уничтожить зараженные особи, то дендропарк к 2019 году может лишиться своих хвойных красавиц.

Под вырубку попали поврежденные березы, лиственницы, ели, дубы, кедры, туи, пихты и другие виды деревьев и кустарников, высаженных на территории дендропарка еще во времена знаменитого советского дендролога и селекционера Яблокова, основателя дендропарка.

«После вырубки деревьев и кустарников для восстановления прореженных участков сотрудники лесопитомника проведут подсадки деревьев, а чтобы защитить пихты от вредителя, они будут привиты и обработаны специальным препаратом», - добавляется в материале.

Также для усиления противопожарной безопасности территории лесопитомника из областной собственности была передана пожарная машина.

В 2015 году Ивантеевский лесопитомник был передан в областную собственность в предбанкротном состоянии. Минмособлимуществу совместно с дирекцией лесопитомника удалось вывести его из бедственного положения и приступить к восстановлению профильной деятельности. Последний раз санитарная обработка и благоустройство дендропарка Ивантеевского лесопитомника проводились в 2005 году.