РИАМО - 26 мая. В московских аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково» днем в субботу отменили и задержали 25 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во «Внукове» задержаны пять рейсов, один отменили. В «Домодедове» два рейса задержаны, три отменены, в «Шереметьеве» задержали 14 рейсов.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» отмененных и задержанных рейсов нет.

Солнечная погода без осадков ожидается в Москве и Подмосковье в субботу, воздух днем прогреется до плюс 23 градусов. Атмосферное давление подросло до рекордных значений и в середине дня составило 762 миллиметра ртутного столба, что выше нормального на 13-15 единиц.