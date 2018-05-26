РИАМО – 26 мая. Лидерами по количеству упоминаний в соцсетях по итогам третьего дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) стали президент России Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон, сообщает Газета.ru.

Всего в соцсетях зафиксировано более 84 тысяч сообщений, посвященных ПМЭФ. Это на 104% выше, чем в прошлом году. Отмечается, что статистика собрана по постам, помеченным хэштегами мероприятия #SPIEF2018 и #ПМЭФ2018 в режиме реального времени.

«Абсолютными лидерами по количеству упоминаний в соцсетях по итогам третьего дня форума стали президент России Владимир Путин (14847) и президент Франции Эмманюэль Макрон (8595). Замыкает тройку лидеров индийский мистик Джагги Васудев (3735)», - говорится в сообщении.

Активнее всего события форума обсуждали в социальных сетях Twitter (49795) и Instagram (20542). Среди компаний на текущий момент лидируют Газпром (1032), Сбербанк (915) и Росконгресс (843).

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В этом году ПМЭФ продлится с 24 по 26 мая. Главной темой форума стало создание экономики доверия.