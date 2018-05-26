РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мая. В Подольске на стадионе «Труд» в субботу открылся Кубок по футболу российского футболиста Павла Мамаева, в котором приняли участие около 500 детей, сообщила «РИАМО в Подольске» одна из организаторов турнира.

«Сегодня на стадионе «Труд» в Подольске открылся Кубок по футболу на призы российского футболиста, трехкратного обладателя Кубка России, обладателя Суперкубка Павла Мамаева среди команд 2007-2008 и 2009-2010 годов рождения. В турнире приняли участие более 30 команд, в составе которых около 500 человек. Матчи будут проходить на протяжении двух дней - в субботу за выход в финал, а 27 мая - игры в золотом и серебряном финалах», - сказала организатор.

Она отметила, что в турнире участвую команды как Подольска, так и Москвы. Победителей и призеров турнира определят в двух финалах. Сильнейшие команды сразятся в золотом, а команды, которые слабее, - в серебряном. Награждение состоится 27 мая, в нем примет участие сам футболист Мамаев.