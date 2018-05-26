РИАМО - 26 мая. Новая Юго-Восточная хорда в столице замкнет недостающий участок между Южной рокадой и Северо-Восточной хордой и составит по протяженности около 40 километров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Около 40 километров протяженность этой дороги (хорды – ред.). По сути дела, Юго-Восточная хорда – недостающий участок между Южной рокадой и Северо-Восточной хордой. Для того чтобы, по сути дела, замкнуть этот периметр. Северо-Западная хорда, Южная рокада, Северо-Восточная хорда и Юго-Восточная – они создают практически четвертое транспортное кольцо в другой редакции, оно состоит из нескольких хорд, транзитных коридоров», - сказал Собянин в интервью телеканалу РБК.

Он отметил, что данные трассы делают замкнутый контур, и разгружают юго-восток города серьезным образом.

«Это хороший проект, пока (он – ред.) находится в предпроектных разработках», - уточнил мэр.