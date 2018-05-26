РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 мая. В субботу на «Дне передовых технологий» в Балашихе кинологи дивизии Дзержинского продемонстрировали разные виды задержания преступников с помощью служебных собак, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В учебном центре «Новский» дивизии имени Феликса Дзержинского в Балашихе в субботу завершился научно-технический форум «День передовых технологий правоохранительных органов Российской Федерации». В заключительный день форума кинологи дивизии продемонстрировали различные виды задержания преступников с помощью служебных собак. Кроме того, военнослужащие и сотрудники Росгвардии провели спецоперацию по нейтрализации условных террористов. В общей сложности на форуме продемонстрировали более 60 единиц спецтехники и 50 видов стрелкового оружия.

«День передовых технологий серьезно помогает нам совершенствоваться. Конечно, это зависит в первую очередь от уровня организации самого форума. В этом году он существенно отличается от прошлого, мы более избирательно подошли к выбору тех, кто предлагает нам свои образцы», - сказал первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов.

«День передовых технологий правоохранительных органов» в этом году проводится во второй раз. Организаторы форума - Росгвардия и министерство внутренних дел России.