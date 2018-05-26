РИАМО - 26 мая. Туристический поток в Москве может увеличиться на 10% уже на следующий год благодаря чемпионату мира по футболу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Чемпионат мира привлечет внимание к Москве. О Москве будут писать, говорить. На мой взгляд, чемпионат мира увеличит туристический поток в Москву минимум на 10 процентных пунктов уже на следующий год», - сказал Собянин в интервью телеканалу РБК.

Он добавил, что бюджет столицы может получить около 10-15 миллиардов рублей. Таким образом, столица в течение 2-3 лет может отбить инвестиции, которые вложены в подготовку к чемпионату.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия первый раз в истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».