РИАМО - 26 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что будет баллотироваться на выборах главы города в сентябре 2018 года, сообщает ТАСС.

«Я хочу, чтобы мы вместе продолжили эту работу. Я решил выдвинуть свою кандидатуру в мэры Москвы!» - сказал он на праздновании дня рождения проекта «Активный гражданин»​.

Он выразил надежду, что москвичи поддержат его.

Собянин состоит в партии «Единая Россия» с 2002 года и является членом бюро ее высшего совета. На первые для себя мэрские выборы осенью 2013 года он шел в качестве самовыдвиженца, отмечается в публикации.

О своем намерении участвовать в выборах мэра столицы 2018 года уже объявили экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, глава муниципалитета Красносельский Илья Яшин, лидер московского «Яблока» Сергей Митрохин. КПРФ планирует выдвинуть в мэры бывшего депутата Госдумы и Мосгордумы Вадима Кумина.

Выборы столичного градоначальника пройдут в единый день голосования 9 сентября. Выдвижение кандидатов проходит после официального назначения выборов, которое произойдет с 31 мая по 10 июня.