РИАМО - 26 мая. Фестиваль «Рыбная неделя» и развлекательное Youtube-шоу «Бар в большом городе» предлагают всем желающим принять участие в съемке нового эпизода программы, запись пройдет в заключительный день фестиваля, 27 мая, в открытом ресторане La Maree, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

«Все, кто придет в ресторан в 19:00 получат шанс стать звездой программы «Бар в большом городе». Сделать это будет просто: надо только вспомнить самый смешной эпизод из жизни, набраться смелости и признаться в своих «подвигах» на камеру. Самые удачные шутки войдут в один из следующих выпусков передачи. Кастинг продлится один час, а в 20:00 в шатре ресторана La Maree начнется съемка эпизода программы», - говорится в сообщении.

В этот раз, компанию ведущей шоу – актрисе, радио- и телеведущей Ирине Чесноковой – составят капитан команды КВН «Нарты из Абхазии», звезда юмористического шоу «Однажды в России» и телесериала «Дружба народов» Тимур Тания и резидент Comedy Club, победитель Comedy Баттл-3 и исполнитель главной роли в сериале «Полицейский с Рублевки» Роман Попов.

В своем шоу Ирина Чеснокова предлагает гостям не только рассказывать истории из своей жизни, но и поиграть в игру «Я никогда не ...», чтоб вспомнить «непростые» истории из своей жизни, которые хотя и заставили поволноваться, но завершились все равно хорошо. Понаблюдать за съемочным процессом смогут все желающие.

Кроме того, у посетителей будет возможность получить подарок от организаторов фестиваля. Придумайте шутку про рыбу, самостоятельно запишите ее на видео (сделать это надо непременно на Рыбном рынке), а затем - поделитесь им в сторис Instagram отметив @moscowseasons. Автора самой смешной шутки ждет вкусная награда. Итоги подведут 28 мая в официальном Instagram-аккаунте фестивалей «Московские сезоны».

Гастрономический фестиваль «Рыбная неделя» проходит в столице с 17 по 27 мая. На семи фестивальных площадках посетители могут не только приобрести рыбу и морепродукты со всей страны, но и попробовать необычные блюда от 30 московских ресторанов: пикантные холодные закуски из морепродуктов, оригинальный стритфуд, ароматные супы и изысканное горячее.