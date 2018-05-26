РИАМО - 26 мая. Масштабный праздник, посвященный четырехлетию проекта «Активный гражданин», проходит в столичном парке Горького, для гостей и жителей Москвы подготовлена большая музыкально-развлекательная программа, передает в субботу корреспондент РИАМО.

В празднике принимают участие и другие городские проекты. Так, площадка «Наш город» сфокусирована на развлечении детей, а «Волонтеры Москвы» проводят мастер-классы по изготовлению поделок и открыток.

«Душевная Москва» – это уникальный проект. Это проект, благодаря которому можно узнать все о Москве. В проекте участвуют те, кому действительно не все равно. Вместе мы можем повлиять на жизнь нашего городу. Вместе мы сделаем Москву лучше и добрее», – сказала руководитель проекта.

Также гости праздника могут принять участие в разных видах активностей, для которых были организованы специальные танцевальные и спортивные зоны.

На площадке проекта «Активный гражданин» установлена интерактивная панель «Вместе мы делаем Москву лучше!», где все желающие могут посмотреть, как изменилась Москва за последние годы.

Кроме того, «Активный гражданин» подготовил специальные викторины. Участники мероприятия могут ответить на вопросы о проекте, вдохновиться общими достижениями и выиграть сувениры с символикой проекта.

Кульминацией праздника станет большой концерт с участием современных российских исполнителей.

Проект «Активный гражданин» был создан в 2014 году по инициативе правительства Москвы. В нем горожане выражают свое мнение по поводу важных изменений, которые планируются в городе. За четыре года в проекте приняли участие более двух миллионов человек.