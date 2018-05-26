РИАМО - 26 мая. При поддержке правительства Московской области, а также по инициативе администрации за счет средств областного бюджета в Серпухове в ближайшее время начнется реконструкция сквера «Екатерининский», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Масштабное благоустройство городских территорий стартовало в прошлом году. В ходе открытого голосования местные жители выбрали именно это место, отдав за него наибольшее количество своих голосов.

«Эта территория связывает несколько социальных объектов, включая автобусную остановку, учреждения сферы культуры, образования и здравоохранения. Теперь в «Екатерининском» сквере появятся уютные лавочки с торшерными светильниками, клумбы с цветниками, детская игровая площадка и спортивная зона», - говорится в сообщении.