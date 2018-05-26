РИАМО (КОРОЛЕВ) - 26 мая. В матче четвертого тура группы «Б» чемпионата Московской области среди мужских команд футбольный клуб «Чайка» из Королева в выездном матче победил команду «СШ» из Клина со счетом 7:1, сообщается на сайте Федерации футбола Московской области.

Матч прошел в субботу на стадионе «Строитель» в Клину. Игру посетили порядка 30 зрителей.

«Голы в составе команды «Чайка» забили: Антон Архипов (трижды), Георгий Третьяков (дважды), Иван Монекин, Денис Ширшов. У команды из Клина отличился капитан команды Дмитрий Иванов, реализовавший пенальти. Ворота команды «Чайка» защищал Александр Дементьев, команды «СШ» из Клина – Алексей Аксенов», - говорится в сообщении.

В настоящий момент «Чайка» занимает промежуточное первое место в турнирной таблице, одержав четыре победы в четырех играх.

Следующий матч команды состоится 16 июня. «Чайка» сыграет дома против команды «Метеор» из города Пересвет.